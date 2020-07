Azzurro Donna si organizza anche in Maremma: Jessica Ciaffarafà nominata referente

“Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, prende forma anche in Maremma con la nomina di Jessica Ciaffarafà quale responsabile per la provincia di Grosseto”.

A renderlo noto sono il coordinatore provinciale del partito azzurro, Sandro Marrini, e la deputata maremmana di Forza Italia, Elisabetta Ripani.

““Forza Italia in provincia di Grosseto punta molto sui giovani e sulle donne, che ricoprono ruoli assai rilevanti nel nostro partito – spiegano Marrini e Ripani -. Jessica incarna entrambe le caratteristiche e siamo certi che saprà apportare il suo personale contributo per valorizzare il dibattito attorno alle tematiche femminili, con una bella dose di grinta, competenza e passione”.

La giovane forzista, classe 1987, di Santa Fiora, ha le idee chiare e commenta con soddisfazione la nomina: “Ringrazio innanzitutto le responsabili nazionale e regionale di Azzurro Donna, l’onorevole Catia Polidori e Rita Pieri, i coordinatori regionale e provinciale di Forza Italia, l’onorevole Stefano Mugnai e Sandro Marrini, e la deputata di riferimento del nostro territorio, Elisabetta Ripani, per l’opportunità che mi è stata offerta. Ricambierò con impegno e responsabilità questa manifestazione di fiducia. Sono convinta che la politica debba porre sotto la lente di ingrandimento le tematiche legate all’universo femminile, farsi portatrice di riforme che mirino all’inclusione ed alla valorizzazione della donna, in nome della parità di genere e contro ogni forma di disparità, ingiustizia e violenza. C’è ancora molto da lavorare su questo versante”.

“L’azione di Azzurro Donna sarà improntata al contatto col territorio, all’ascolto e all’elaborazione di idee e proposte da portare avanti ad ogni livello istituzionale tramite i nostri eletti. La partecipazione attiva delle donne in politica rappresenta un valore aggiunto e si fa strada con convinzione. Non a caso – concludono Marrini, Ripani e Ciaffarafà – anche il candidato Governatore della Regione Toscana del centrodestra, Susanna Ceccardi, è una donna giovane, preparata e grintosa. Con l’occasione approfittiamo per manifestarle il nostro appoggio convinto in vista della imminente tornata elettorale di settembre”.