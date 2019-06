Arcidosso, Marini: “La giunta è pronta, consenso unanime anche per le deleghe”

“Lunedì 10 giugno, nel primo consiglio dopo il voto, annuncerò la nuova Giunta e le deleghe assegnate ai consiglieri. La squadra è già pronta e ha trovato il consenso unanime di tutta la lista e delle forze politiche e civiche che mi hanno sostenuto. Sono davvero soddisfatto e fare le nomine nella casa di tutti gli arcidossini è un modo per rispettare le istituzioni e i luoghi deputati per rafforzare i rapporti tra cittadini e amministratori”.

A dichiararlo è Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso.

“Le elezioni hanno premiato, oltre al progetto, anche questa linea di serietà e di rigore – spiega Marini -. I social sono uno straordinario momento di comunicazione, ma non possono e non debbono sostituire le sedi istituzionali anche perché spesso si arriva a polemiche fuorvianti che non aiutano a preservare il bene comune di una comunità“.

“Nella nuova Giunta ci saranno conferme, ma anche importanti novità. Così come per i consiglieri delegati. Il progetto è ambizioso e dobbiamo contare sulle competenze e sull’impegno da parte di tutti – termina il sindaco -. Per questo utilizzerò tutte le opportunità che mi concede la legge per coinvolgere nell’azione amministrativa anche i candidati consiglieri che al momento risultano esclusi“.