Amministrative: Jacopo Marini riconfermato sindaco di Arcidosso

Jacopo Marini è stato eletto sindaco di Arcidosso per il secondo mandato consecutivo.

Marini, candidato per la lista “Arcidosso comunità viva”, ha ottenuto 1241 voti (pari al 53,86% delle preferenze), ed ha sconfitto Corrado Lazzeroni, candidato per la lista “Insieme per Arcidosso”, che ha ottenuto 568 voti (24,65%), Guendalina Amati, che ha ottenuto 396 voti (17,19%), e Marcello Bianchini, candidato per la lista “Comune Unico Amiata).

Le dichiarazioni

“In attesa della proclamazione degli eletti ringrazio tutti coloro che ci hanno votato, ringrazio i componenti della squadra, in particolare, non me ne vogliano i più anziani, i giovani, che ci hanno messo l’anima – ha dichiarato Corrado Lazzeroni al termine dello scrutinio -. Spero che questa esperienza serva a loro anche per gli impegni futuri. Nella vita si vince e si perde. Ci abbiamo creduto fino in fondo. Le logiche della politica vera hanno un percorso diverso dalla spontaneità messa in campo. Jacopo Marini in virtù di questo ha pienamente vinto. Personalmente, ho la coscienza a posto per il percorso scelto, non ho rimpianti. Ringrazio anche chi ci ha dato una mano in questo percorso. Personalmente lascio lo spazio a chi in futuro avrà voglia di cimentarsi in una nuova avventura. Metterci la faccia non è facile, noi ci abbiamo comunque provato”.