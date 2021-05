Diportismo, Poccia: “Assegnati a Monte Argentario 26 posti a Santa Liberata”

“Dopo un’attenta valutazione delle domande pervenute e una delicata opera di rimodulazione degli ormeggi e recupero di alcune aree prima non totalmente usufruibili, si è conclusa l’assegnazione dei posti barca a Santa Liberata”.

A dichiararlo è Ivan Poccia, consigliere comunale di Orbetello con delega al diportismo.

“Per la prima volta abbiamo assegnato il posto a tutti i nostri concittadini ed inoltre, grazie anche alla preziosissima collaborazione dell’Associazione Diportisti Orbetello, che ha coadiuvato il Comune in questa opera di sistemazione per venire incontro alle esigenze dei residenti di Monte Argentario, siamo riusciti a recuperare 26 posti da assegnare ai nostri vicini – spiega Poccia -. Ovviamente capisco la posizione dell’assessore Gozzo, che ha comunque riconosciuto l’enorme sforzo fatto e rimarremo sempre aperti ad ogni confronto, e per questo concederemo per quest’anno, qualora ci venisse richiesto, l’accesso a Talamone a tutti i residenti di Monte Argentario che non sono rientrati nella graduatoria e anche oltre fino ad esaurimento dei posti“.

“Nel rinnovare il ringraziamento all’Ado, la cui collaborazione va avanti ormai da anni in totale sinergia, così come con le associazioni Mare Natura di Talamone e il Circolo nautico Torre d’Albegna – termina Poccia –, auguro a tutti i nostri diportisti una stagione tutta da vivere presso i nostri pontili di Santa Liberata, foce dell’Albegna e Talamone“.