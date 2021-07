“ItinerDante Italian Street Tour”: a Massa Marittima risuonano i versi della Divina Commedia

A Massa Marittima, giovedì 29 luglio, a partire dalle 18, risuoneranno i versi di Dante Alighieri, in piazza Giuseppe Garibaldi, grazie alla compagnia “Naufraghi inversi” che, sta portando la Divina Commedia nelle piazze d’Italia, con l’iniziativa itinerante “Italian Street Tour”.

L’associazione culturale “Naufraghi inversi”, fondata da Eugenio Di Fraia e Riccardo Sozzi, lavora da più di otto anni per restituire e per diffondere la potenza e le meraviglie dei versi della Divina Commedia ad un pubblico ampio e variegato. Con il loro progetto percorreranno la Penisola italiana toccando diversi comuni, località turistiche e luoghi danteschi.

L’obiettivo delle performance teatrale è proprio quello di riportare in vita l’opera di Dante, patrimonio culturale del nostro Paese e dell’umanità in genere, diffondendo la conoscenza al grande pubblico, attraverso una scrittura teatrale coinvolgente ed emozionante, che riprende gli stilemi del teatro di piazza e degli antichi cantori.

Uno spettacolo di strada a due voci, in cui ogni canto è declamato sulle note di una melodia originale, eseguita dal vivo, per creare un suggestivo sottofondo alla rappresentazione scenica. Un format originale, che si traduce in un’emozione che arriva dritta al cuore, grazie alla potenza delle tematiche trattate, drammi dal sapore antico che si ritrovano, sotto certi aspetti, nel quotidiano di ognuno di noi.

L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Massa Marittima.