“Itinerari per criptoavventurieri”: al Polo universitario la presentazione con Daniele Corsini

Viviamo in un mondo in cui le criptovalute e la blockchain rappresentano l’evoluzione del mondo tecnologico e delle telecomunicazioni.

“Itinerari per criptoavventurieri” è il libro scritto da Daniele Corsini, Gerardo Coppola e Filippo Onorati e, ad oggi , rappresenta una valida guida per chi si avvicina a questo nuovo mondo.

Banca Tema, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, organizza il 30 ottobre alle 10:00, presso l’Aula Magna dell’Università di Grosseto, in via Carlo Lorenzo Ginori, 43 la presentazione del libro con Daniele Corsini.