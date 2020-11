Italiani e fai da te: volano i numeri di bricolage e giardinaggio

Quella per il bricolage è una passione che accomuna milioni di persone in tutto il mondo.

In Italia, in particolar modo, il fai da te insieme al giardinaggio sembra trovare sempre più consensi, non solo perchè si tratta di attività che risultano utili per migliorare la propria casa, ma anche per tenersi impegnati, scaricare lo stress accumulato e dare libero sfogo alla fantasia.

Secondo recenti statistiche, infatti, in questo periodo più della metà degli italiani si dedica a lavoretti di ristrutturazione, di manutenzione della casa oppure di decorazione. Attività che aiutano a far trascorrere più velocemente il tempo in un periodo abbastanza particolare per tutti.

Non a caso, in questo periodo sono aumentate le ricerche online degli articoli utili per il bricolage. Sono sempre più gli utenti che cercano attrezzi e articoli interessanti su Ebay, uno dei marketplace divenuto punto di riferimento per il settore.

Ed intanto proprio dal web arrivano buone notizie per gli appassionati al fai da te, che possono risparmiare sull’acquisto degli attrezzi utilizzando i coupon Ebay disponibili consultando i portali specializzati.

Tornando ai numeri, secondo recenti statistiche in questo periodo almeno 1 italiano su 4 dichiara di fare shopping tramite il web, anche per quanto riguarda gli attrezzi per il fai da te. Con questo trend sono aumentati anche i numeri degli utenti che si affidano ai video tutorial online per imparare le varie tecniche e risolvere le varie problematiche.

Ma quali sono le attività più praticate? In testa a questa particolare classifica ci sono i lavori di manutenzione, svolti da circa il 40% degli italiani. Seguono poi i lavori di giardinaggio, di bricolage e di decorazione.

Tutto ciò ha dato uno slancio importantissimo al comparto di riferimento. In Italia, infatti, questo mercato ha fatto registrare un notevole incremento negli ultimi anni, raggiungendo i 12 miliardi di euro di valore annuo. Numeri che posizionano il Bel Paese al quarto posto in Europa ed all’ottavo posto nel mondo.

E dove si dedicano gli italiani al bricolage? Semplice, in garage. Sembra essere proprio questo il luogo preferito per dedicarsi ai lavori di fai da te, seguito da una stanza isolata da adibire a laboratorio privato. Il garage rappresenta il luogo perfetto per lavorare in quanto consente di concentrarsi in maniera più efficace che mai.

Non è un caso, forse, che proprio in garage sono nate alcune intuizioni geniali che hanno dato vita ai prodotti più importanti nel campo della tecnologia e non solo.