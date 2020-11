“Italiana Covid19 Anthology”: Emilio Ubaldino presenta il suo libro di poesie

Emilio Ubaldino è segretario generale della Provincia di Grosseto, responsabile dell’Unità interna dell’Ente deputata all’emergenza epidemiologica e membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo universitario grossetano. E’ stata la straziante condizione dei malati di covid colpiti dalla pandemia esplosa quest’anno ad ispirargli la scrittura di “Italiana Covid19 Anthology“, una raccolta di poesie che ha dedicato alla memoria dell’amico Massimo Ponzoni, già sindaco di Cingia dei Botti, morto a causa del Covid all’ospedale di Cremona, dove lavorava ed a causa del proprio lavoro.

Come nella “Spoon River Anthology” di Edgar Lee Masters, vari personaggi – che in questo caso sono anonimi – raccontano storie immaginarie, legate agli ultimi momenti della loro vita interrotta dal Covid-19: con straordinaria immedesimazione l’autore pone l’accento sullo sgomento, la paura, la solitudine che hanno caratterizzato le morti per questo terribile virus, e dà voce a coloro che, proprio in osservanza dei protocolli di sicurezza, hanno affrontato il trapasso da soli con i loro pensieri, senza il conforto dei loro cari. Le poesie hanno un valore esistenziale, improntato alla spiritualità nella più stringente attualità.

La Fondazione Polo universitario grossetano promuove “Italiana Covid19 Anthology” presentandola nella trasmissione del giornalista Carlo Sestini “Maremma in Diretta”, giovedì 19 novembre, alle 19, sulla pagina Facebook dedicata; interverranno, oltre all’autore, la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano Gabriella Papponi Morelli, il direttore del Coeso Società della Salute Fabrizio Boldrini, il presidente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo universitario Claudio Pacella, la consigliera provinciale Olga Ciaramella, Ottavia Spiga, ricercatrice al Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, e Dianora Tinti, scrittrice, giornalista e funzionario pubblico.

La diffusione della conoscenza è la base della vita della Fondazione Polo universitario e la più importante finalità è la divulgazione: attraverso la presentazione di opere letterarie come “Italiana Covid19 Anthology” è possibile portare l’attenzione sulla temi di maggiore interesse e ricavarne una profonda riflessione che va ben oltre la cronaca quotidiana e gli aspetti scientifici.

Il ricavato dalla vendita del libro, edito da Effigi, sarà interamente devoluto a sostegno di progetti finalizzati al potenziamento delle strutture mediche dedicate alla cura del Covid19, come spiegherà Emilio Ubaldino nell’intervista.

La pagina di” Maremma in Diretta è accessibile a tutti gli utenti Facebook e la partecipazione all’evento è gratuita”.