Viabilità, Italia Viva: “Un progetto speciale per Tirrenica e Senese. Servono strade sicure in Maremma”

“Italia Viva Grosseto ha chiesto al Governo un progetto speciale di infrastrutture per la nostra porzione di Toscana“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Italia Viva della provincia di Grosseto.

“Abbiamo chiesto che partano i lavori per il Corridoio Tirrenico, che sia completata la Grosseto-Siena. Insieme all’ampliamento del Cipressino, al completamento della Maremmana e della Sarzanese-Valdera, sono infrastrutture essenziali, minime. Le opere vanno fatte rapidamente e bene con un coordinamento snello, efficiente, capace. È il nostro piano shock che può cambiare, migliorandolo, il futuro di Maremma e Amiata portando lavoro per le imprese e sviluppo per le famiglie – continua la nota -. Nel Decreto Semplificazioni il Governo ci ha ascoltato e prevede un commissario ad acta e indica il Corridoio Tirrenico e il completamento della Grosseto-Fano come priorità. Finalmente e bene! L’azione di Italia Viva sta portandoci sulla ‘strada giusta’“.

“È un’urgenza, in qualche modo un’emergenza per rendere la nostra Maremma e l’Amiata un’eccellenza dove poter vivere – termina Italia Viva –, un modello che coniughi qualità ed equilibrio sociale“.