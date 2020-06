Viabilità, Italia Viva: “Oltre 4 milioni dal Governo. Risorse utili, ma ancora insufficienti”

“La Provincia di Grosseto ha ricevuto con un recente decreto dal Ministero dei Trasporti un ‘tesoretto’“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Italia Viva di Grosseto.

“Arriveranno 4milioni e 600mila euro tutti destinati al finanziamento di opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità locale – spiega Italia Viva –. Una somma distribuita dal 2019 al 2033 che coprirà interventi ripartiti secondo criteri di consistenza della rete viaria, tasso di incidentalità e vulnerabilità a fenomeni di dissesto idrogeologico, che riguarderanno il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture, della viabilità e della circolazione sulla base di studi e rilevazioni del traffico. Sono pochi soldi per una rete vasta come quella della Provincia di Grosseto: oltre 1700 chilometri. Sono pochi e distribuiti su un arco temporale molto lungo“.

“Il coordinamento di Italia Viva Grosseto chiede al Governo un’attenzione maggiore per una realtà come la Provincia di Grosseto, che ha un’estensione straordinaria ed una rete di strade indispensabile per collegare 28 comuni e nuclei abitati sparsi in un territorio di 4700 km2 – continua la nota -. È, però, un inizio, un segnale di attenzione, ottenuto anche grazie all’opera dell’onorevole Cosimo Ferri di Italia Viva, che consentirà, con una corretta programmazione, di tamponare alcune situazioni critiche irrisolte in questi anni. Ora spetta a chi governa la Provincia di dimostrare capacità di intervento. Non è più possibile accumulare ritardi operativi come è stato nel far partire i lavori sulla strada del Cipressino. L’emergenza viabilità impone tempestività e capacità di spesa perché la crisi economica si combatte anche con infrastrutture efficienti“.

“La disattenzione dimostrata in questi anni da Antonfrancesco Vivarelli Colonna è sempre più vicina alla disaffezione. Non crediamo, infatti, che la sua assenza di progettazione, di iniziativa, di tutela e cura dei territori sia stata dettata da incapacità, ma da una volontà precisa di governare il disagio causato dall’inerzia – termina il comunicato -. Noi di Italia Viva salutiamo questi 4milioni e 600mila euro con piacere, sono una piccola boccata d’ossigeno, ma rivendichiamo al Governo investimenti adeguati e chiediamo ai sindaci e alla Provincia uno scatto di protagonismo. Alziamo tutti la voce perché non c’è più tempo da perdere. Il turismo, le imprese hanno bisogno di strade interne sicure, di grande viabilità efficiente, di un Corridoio Tirrenico adeguato al secondo millennio“.