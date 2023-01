“I Riformisti”, Italia Viva: “Bene nascita dell’associazione, il Terzo Polo si rafforza”

“Vedere che il progetto del Terzo Polo ha acceso gli entusiasmi e ha promosso la partecipazione di molte persone e il ritorno sulla scena politica di personalità storiche, come ci testimonia la nascita della nuova associazione ‘I Riformisti – Verso il Terzo Polo’, che ha nella propria mission gli stessi valori dei due partiti, Azione ed Italia Viva, che ne sono nucleo fondativo e che per quel progetto lavorano da mesi, ad Italia Viva Grosseto non può che far piacere, con la speranza che il dialogo con il coordinamento provinciale si fondi su un reale e leale impegno per fondare la casa comune del Terzo Polo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Donatella Dominici, coordinatrice provinciale di Italia Viva.