Erosione costiera, Italia Viva: “Necessario pianificare interventi a lungo termine”

“Bene lo stanziamento da parte della Regione Toscana, che assegna a Castiglione della Pescaia 670mila euro per il ripascimento delle spiagge, ma adesso, per proteggere il nostro mare, serve cambiare l’approccio al problema e indirizzare le attività di tutte le amministrazioni competenti verso una programmazione tecnico-economica degli interventi”.

A dichiararlo è Giuseppe Conti, referente di Italia Viva a Castiglione della Pescaia.

“Un problema che da decenni affligge le nostre spiagge non può trovare soluzione con operazioni frammentate nel tempo e soggette di anno in anno alle variabili disponibilità economiche del bilancio regionale e ancor meno di quello comunale – sottolinea Conti -. A maggior ragione se si pensa che questo fenomeno incide sulla possibilità di utilizzare o meno la fascia costiera. Nè è pensabile che si possa garantire la tutela delle nostre coste, e quindi l’economia di un intero territorio, mediante interventi che possono risultare inappropriati e che in alcuni casi, oltre che ad essere dannosi, possono spostare il problema ad altre aree costiere“.

“Deve essere superata la logica della strategia a breve termine, che peraltro costringe ogni anno le amministrazioni locali ad improbabili lotte contro il tempo per garantire la fruibilità delle spiagge già ad inizio stagione. Quello che serve adesso è uno studio sistematico delle reali cause che provocano l’erosione costiera nella sua complessità, perchè soltanto una profonda conoscenza sulle dinamiche dei fenomeni erosivi potrà dare impulso ad una vera e propria pianificazione degli interventi di difesa in un’ottica di prevenzione del fenomeno – termina Conti –. Valutare costi/benefici e soluzioni tecniche nel tempo, e quindi la loro sostenibilità, per il territorio, per l’ambiente e per la collettività, perchè in ballo, oltre ad esserci la tutela dell’eco-sistema marino e ambientale, c’è il destino dell’economia di un intero territorio”.