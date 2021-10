Elezioni, Italia Viva entra in Consiglio comunale: “Ci impegneremo per tutti i cittadini”

“Grosseto ha fatto una scelta chiara. I prossimi cinque anni saranno ancora caratterizzati da Antonfrancesco Vivarelli Colonna“.

A dichiararlo è Diego Tosi, coordinatore comunale di Italia Viva.

“È un modello di governo che Italia Viva non condivide e, nei giorni di campagna elettorale, abbiamo presentato le nostre principali proposte – spiega Tosi –. L’inedita alleanza con Azione e Partito Socialista che ha sostenuto il nostro candidato sindaco Valerio Pizzuti è stata ed è un’esperienza politica importante. L’unione liberale e riformista si è collocata al centro del quadro politico di Grosseto e alla sua prima esperienza ha saputo penetrare tra i nostri concittadini. Il buon risultato di voti, oltre il 5%, ci ha consentito di far entrare in Consiglio comunale il nostro candidato. Un unico rappresentante che lavorerà per il bene comune. Noi crediamo, infatti, che, dopo il confronto elettorale, tutti i consiglieri si debbano impegnare per la corretta amministrazione della cosa pubblica“.

“Saremo intransigenti, fiscali, duri, se necessario, contro eventuali conflitti di interesse che avessero a emergere. Saremo pronti a ragionare nel merito dei problemi, senza pregiudizi e con l’unico obiettivo di tutelare la collettività. La democrazia per noi liberali e riformisti è fatta di profondo rispetto della delega di rappresentanza a noi affidata dai cittadini e pretenderemo che anche Sindaco e Giunta rispettino il loro mandato e la popolazione intera – termina Tosi -. In questo quadro ringraziamo Rinaldo Carlicchi, consigliere uscente, e tutti i nostri candidati per il loro grande impegno, auguriamo buon lavoro a tutti i consiglieri e al Sindaco Vivarelli Colonna”.