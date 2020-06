Italia Viva: “Stop a divieti assurdi, il Comune deve aiutare la sua città”

“Impermeabili. La maggioranza che guida il Comune di Grosseto non scende le scale del palazzo, non ascolta i commercianti e i ristoratori, ma neppure le persone che vorrebbero uscire e, insieme alla pizza, poter portare a casa una birra o trascorrere una tranquilla serata seduti a tavola in una nostra bella piazza“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Italia Viva della provincia di Grosseto.

“Italia Viva ha richiesto al Consiglio comunale (e continuerà ad insistere) di rimuovere il divieto di vendita delle bevande dopo le ore 21 per coloro che acquistano cibo da asporto e di agevolare i locali della città concedendo gratuitamente spazi di suolo pubblico attualmente liberi e limitrofi ai loro locali. La giunta e la maggioranza hanno detto no – continua la nota -. Pensano, forse, che sia meglio tenere la città rattrappita in un torpore indotto da regole assurde. C’è bisogno di fiducia e di lavorare sulla responsabilità collettiva“.

“I grossetani non sono persone da reprimere, da incatenare in limiti coatti, il nostro senso di responsabilità individuale e collettiva lo abbiamo dimostrato durante i lunghissimi mesi del lockdown. Oggi non dobbiamo dimostrare più nulla al sindaco e alla sua giunta – termina Italia Viva -. Invitiamo tutti, assessori e consiglieri, ad ammettere l’errore. Sì, avete sbagliato e riconoscere un errore non è grave quando continuare a sbagliare“.