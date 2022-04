Italia al Centro con Toti: Andrea Quadalti nuovo segretario provinciale

Giovedì 28 aprile si è svolta, a Roma, l’assemblea organizzativa di Italia al Centro con Toti.

Nel corso dell’appuntamento, sono stati nominati il nuovo segretario per la provincia di Grosseto, Andrea QuadaIti, e il vicesegretario, Matteo Di Marzo.

I due coordinatori sono stati nominati durante la presentazione delle liste con cui il movimento correrà a Genova, Catanzaro e L’Aquila alle prossime elezioni amministrative. Presenti il presidente Giovanni Toti, i vicepresidenti Gaetano Quagliariello e Paolo Romani e l’onorevole Giorgio Silli, che hanno incontrato i coordinatori regionali e provinciali.

“Donne e uomini pronti a rimboccarsi le maniche per i loro territori non si chiedono cosa la politica possa fare per loro, ma cosa loro possono fare per la politica – ha dichiarato Toti -. Idee, impegno e progetti concreti: così vogliamo costruire il futuro delle nostre città e del Paese”.