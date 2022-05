Istituto Nautico: gli studenti più meritevoli premiati a Livorno

Quattro studenti del Nautico di Porto Santo Stefano sono tra gli studenti più meritevoli che si sono diplomati, nell’anno scolastico 2020/2021, negli istituti nautici “Cappellini” di Livorno, “Artiglio” di Viareggio e “Da Verrazzano” di Monte Argentario.

La cerimonia di premiazione, organizzata dalla Delegazione di Livorno del Collegio Nazionale Capitani di LC e Dc, si è svolta ieri pomeriggio, martedì 10 maggio, nella sala Ferretti della Fortezza Vecchia di Livorno

Ad essere invitati, per l’Ittl di Porto Santo Stefano, Niccolò Barbereini e Gor Poghosyan, per l’indirizzo di Macchine, e Cristian Segato e Damiano Sclafani, per l’indirizzo di Coperta.

Gor Poghosyan e Cristian Segato, che hanno presenziato all’evento, accompagnati dal professor Roberto Vespasiani, docente di Scienze e Tecnologie Meccaniche, hanno ricevuto l’attestato di riconoscimento per l’impegno profuso negli studi e per gli eccellenti risultati ottenuti, un portachiavi ed un abbonamento annuale a “Vita e mare”, la rivista ufficiale del Collegio Nazionale Capitani.

Oltre agli studenti premiati ed ai docenti, erano presenti, tra le autorità civili e religiose, il Direttore Marittimo della Toscana, il Contrammiraglio della Capitaneria di Porto, Gaetano Angora, l’assessore ai Porti del Comune di Livorno, Barbara Bonciani, il coordinatore per la Toscana del Collegio Nazionale Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchine, Salvatore Vasta, il Presidente dell’Associazione Marittimi Argentario, Massimo Costanzo.