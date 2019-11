L’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” diventa scuola “green”

L’Istituto comprensivo “Leopoldo II” di Lorena di Follonica ha aderito alla Rete nazionale scuole green promossa dal Liceo classico statale “Socrate” e dal Liceo ginnasio statale “Orazio” di Roma.

L’idea centrale promossa dai due istituti romani consiste nel creare una rete di scuole, a base provinciale e/o regionale, con la finalità comune di sostenere e pianificare azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Le scuole della rete credono che sia una priorità educativa far conoscere tali obiettivi e promuovere azioni volte allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.

Il comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica già da molti anni si attiva per rendere più consapevoli i propri alunni delle problematiche relative all’impatto delle attività umane sull’ambiente, a sensibilizzarli al rispetto delle regole e a vedere il mondo che li circonda come la nostra fragile casa comune di cui, come tutti gli altri esseri viventi, siamo ospiti e non padroni.

Tutti i plessi dell’Istituto stanno diventando plastic free, gli alunni da anni adottano buone pratiche per mantenere il mondo pulito, partecipano attivamente alle attività di Legambiente, promuovono con i loro docenti la sensibilizzazione degli adulti attraverso flashmob nelle strade cittadine; l’adesione a questa rete di scuole è l’ultimo step del motto che è stato adottato: “Let’s save the planet!”

La scuola ha così aderito con entusiasmo all’invito della dirigente dell’Istituto comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano, scuola capofila della rete per la provincia di Grosseto.