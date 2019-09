Raccolta differenziata, nuove isole ecologiche elettroniche a Grosseto: ecco dove

Nuove isole ecologiche elettroniche a Grosseto. In questi giorni Sei Toscana, in accordo con l’amministrazione comunale, secondo il progetto del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore all’ambiente Simona Petrucci, sta posizionando nuove postazioni di raccolta secondo un preciso calendario.

In via Giambattista Tiepolo e in via privata degli Artisti sono già state messe a disposizione dei cittadini due nuove postazioni ad accesso controllato con pesatura dei rifiuti (rispettivamente la n. 190 e la n.177), mentre lunedì saranno posizionate altre due isole ecologiche di ultima generazione con pesatura dei rifiuti anche in via Brunetta Scotti (postazione n.111) e in via Sandro Pertini (n.112).

Lunedì e martedì, dalle 8 alle 11 e dalle 17 alle 19.30, saranno presenti in via Tiepolo e in via privata degli Artisti gli educatori ambientali del Comune di Grosseto per fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie a differenziare correttamente i rifiuti, ad utilizzare le nuove postazioni ecologiche e a consegnare le nuove tessere. Gli educatori ambientali saranno anche in via Pertini e via Scotti mercoledì e giovedì, con lo stesso orario, sempre per la consegna delle tessere e le informazioni.

Nella zona Gorarella\stadio invece, sono state messe a disposizione dei cittadini tre nuove postazioni ad accesso controllato modello “Easy” in via Guerra (postazione n.124); via Girardengo (n.125) e via Zecchini (n.126).

Inoltre, stanno proseguendo i lavori di rimozione delle postazioni condominiali di raccolta domiciliare che erano a servizio delle utenze adesso servite con i nuovi cassonetti ad accesso controllato.

Le postazioni condominiali saranno rimosse con queste modalità: durante la giornata di ieri si sono conclusi i lavori di rimozione delle postazioni in via Michelangelo, via Giotto, via Mancini, via Masaccio, via del Bronzino, via De Nicola (tra via Einaudi e via del Sarto), via Sauro, via Meda e via Canova. Oggi saranno rimosse le postazioni nella zona di via Luca Signorelli, via Pinturicchio, via Vasari, via Correggio e via Guido Reni. Lunedì 30 settembre si procederà con la rimozione dei bidoni in via Quintino Sella, via Giuseppe Toniolo, via Filippo Turati, via Pio Viazzi e via Giovanni Merloni. Mentre mercoledì 2 ottobre si concluderanno i lavori con la rimozione delle postazioni condominiali nella zona artigianale del Casalone, tra cui via Davide Lazzeretti, largo Giacinto Menotti Serrati, largo Nicola Sacco e largo Bartolomeo Vanzetti.

Tutti i cittadini delle zone dove è stata definitivamente sospesa la raccolta domiciliare “porta a porta” devono utilizzare i nuovi contenitori stradali ad accesso controllato tramite la propria 6Card personale.

Chi non avesse ancora ritirato la 6Card può recarsi agli uffici del Servizio ciclo dei rifiuti in via Zanardelli 2, dal martedì al giovedì, dalle 9 alle 12. Possono ritirare la tessera solo i cittadini che hanno ricevuto la comunicazione scritta dall’amministrazione comunale nella propria abitazione. L’amministrazione comunale e Sei Toscana invitano i cittadini che non lo hanno ancora fatto a ritirare la propria 6Card e a rivolgersi agli uffici comunali competenti qualora sia necessario regolarizzare la propria posizione rispetto all’iscrizione al ruolo Tari.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto ai numeri 0564.488877, 0564.488876, 0564.488663, 0564.488664, 0564.488472. È inoltre possibile scaricare le app Grosseto CLEAN e 6app, disponibili su Google Play e App Store.