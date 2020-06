Raccolta differenziata: postazioni più efficienti e nuove isole ecologiche a campana

Novità e potenziamenti in arrivo per la raccolta differenziata dei rifiuti: per il sistema voluto dall’amministrazione Vivarelli Colonna, con in prima linea l’assessore Petrucci, sarà una settimana importante, sempre garantendo l’adeguato supporto alla cittadinanza attraverso la figura degli educatori ambientali messi a disposizione proprio dal Comune di Grosseto.

“Questa settimana – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Simona Petrucci – iniziano i lavori per installare le nuove postazioni informatizzate, easy a campana, in sostituzione dei volumetrici installati a suo tempo in via Sauro e a Barbanella. Ad aiutare i cittadini ci saranno gli educatori ambientali, nonostante le 6Card già in possesso dell’utenza non saranno sostituite perché sono adatte anche a questo sistema. A seguire questo passaggio inizieranno anche i lavori di installazione delle postazioni informatizzate in zona Oliveto, dove non erano presenti, e in piazza Parri al Verde Maremma, con una postazione dedicata esclusivamente alle attività commerciali lì presenti”.

I lavori inizieranno lunedì e finiranno entro la metà di luglio. Ecco il calendario:

Lunedì 15 giugno si parte da via Parini n.5 e via Leopardi 8/A e 21, martedì 16 via Collodi n.20, via Pirandello n.42 e via Manzoni n.1, mercoledì 17 via Leopardi n.25, via Pascoli n.14 e prima dell’incrocio con via Campanella, giovedì 18 via Prile n.14 e n.45, via Giusti nel parcheggio di via De Amicis, lunedì 22 via Pascoli all’incrocio con via Collodi davanti ai giardini, via Anco Marzio n.17 e via D’Annunzio, martedì 23 via Sauro n.86-62-48-30, mercoledì 24 e giovedì 25 via Populonia n.23, via Ansedonia n.58, via Pirandello n.28, lunedì 29 via Regolo n.4, via Etruria n.12, piazza Parri nel parcheggio di viale Uranio, martedì 30 via Arcidosso n.42 e nel parcheggio, via Giolitti n.9. A seguire, lunedì 6 luglio via Repubblica Dominicana n.71-51-3/A, mercoledì 8 via Marocco di fronte alla Questura, via Senegal prima postazione dopo la rotatoria di via Marocco, mercoledì 8 via Senegal alla seconda postazione dopo la rotatoria di via Marocco.

Gli educatori saranno sul posto a partire da martedì 16 giugno.