Isola del Giglio: sei mufloni trasferiti al Parco faunistico del Monte Amiata

“Oggi abbiamo trasferito altri 6 mufloni dall’Isola del Giglio al Parco faunistico del Monte Amiata“.

A dichiararlo è Alessandro Torlai, dell’Associazione Irriducibili Liberazione Animale Odv.

“Ne abbiamo salvati 23, un progetto per che va avanti da anni, frutto di tanto lavoro e collaborazioni; i mufloni vivranno in luoghi sicuri dove nessuno li prenderà a fucilate – spiega Torlai -. Un ringraziamento per quest’ultimo trasferimento va al Parco nazionale dell’arcipelago toscano ed al Parco faunistico del Monte Amiata”.