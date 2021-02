L’ISIS di Follonica aderisce al sistema di monitoraggio “Scuole Sicure”

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore di Follonica ha aderito al sistema di monitoraggio “Scuole Sicure“, promosso dalla Regione Toscana.

Il progetto prevede indagini epidemiologiche sugli studenti di un campione di classi di diversi indirizzi di studio, finalizzate al monitoraggio delle infezioni da Sars-CoV-2: ogni settimana saranno effettuati 5 tamponi a campione per ciascuna delle classi aderenti all’iniziativa.

“Scuole sicure” intende intercettare l’eventuale presenza del virus prima che possa diffondersi, garantendo la didattica in presenza in sicurezza, sia per gli studenti che per il personale scolastico.

La Regione ha esteso lo screening anche al personale docente e non docente che, grazie ad un codice di prenotazione generato dal Dirigente Scolastico, potrà effettuare gratuitamente il proprio test antigenico semi-rapido con tampone naso faringeo.