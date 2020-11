Rapporti tra Italia e Africa: l’Isgrec organizza un corso di aggiornamento aperto a tutti

L’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea organizza tra novembre e dicembre un corso di aggiornamento per insegnanti, ma aperto anche ai non insegnanti, “dedicato al complesso rapporto tra Italia e continente africano, al centro del dibattito pubblico contemporaneo soprattutto per le ripercussioni legate ai fenomeni migratori; negli ultimi mesi una discussione si sta rafforzando anche sul fenomeno del colonialismo e dei suoi lasciti culturali, così come sul difficile rapporto dell’Italia di oggi, multietnica e antirazzista (almeno nelle intenzioni), con la stratificazione di memorie pubbliche e private che quell’esperienza ha lasciato“.

“Nasce da queste riflessioni, ma con la volontà anche di fornire un aggiornamento su quanto gli studi hanno prodotto negli ultimissimi anni, un corso di aggiornamento sulla relazione complessa che lega da secoli le due sponde del Mediterraneo – continua la nota dell’Isgrec -. A partire dal tema dell’espansione europea e del ruolo giocato dall’Italia in Africa, il corso affronterà la ‘memoria delle colonie’ e quindi la cultura, l’immaginario e le reminiscenze coloniali dell’imperialismo italiano, con un’attenzione particolare a tematiche come il razzismo e le questioni di genere, per portare infine lo sguardo sul periodo postcoloniale e sul tema estremamente attuale della cooperazione allo sviluppo, evidenziando discontinuità e persistenze della storia repubblicana e mettendo a nudo alcuni fantasmi dell’Italia di oggi nel rapporto col continente africano“.

Il ciclo di lezioni “Italia e Africa. Origini e contemporaneità di una relazione”, a fronte di una piccola quota di partecipazione, prevede 3 incontri online.

Nel corso del primo, il 16 novembre, alle 18, il professor Emanuele Ertola dell’Università di Siena affronterà lo spinoso argomento “Il colonialismo italiano tra storia e memoria: persistenze, rimozioni, narrazioni”; il 25 novembre, alle 18, il dottor Gianluca Gabrielli, docente e storico del razzismo, approfondirà il tema “Il razzismo coloniale italiano: storia, articolazioni sessiste e il problema attuale della mancata rielaborazione”. Il 15 dicembre, sempre alle 18, la professoressa Federica Guazzini dell’Università per stranieri di Perugia interverrà su “L’Africa nella politica estera e nella cooperazione allo sviluppo dell’Italia”. Come evento collaterale, l’11 dicembre, sarà presentato il volume di Emanuele Ertola, “In terra d’Africa. Gli italiani che colonizzarono l’Impero”.

Tutte le informazioni per l’iscrizione degli insegnanti e dei non insegnanti sono sul sito www.isgrec.it , oppure è possibile contattare il numero 0564.415219 o l’indirizzo e-mail segreteria@isgrec.it