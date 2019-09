Safari fotografico a Salaiola: ecco come partecipare

Tutti pronti per fotografare la natura a Salaiola, borgo naturalistico nel comune di Arcidosso.

La giuria sarà composta dal presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dall’assessore al turismo del Comune di Arcidosso, Maurizio Ranucci, dalle presidenti dell’associazione L’Aquilaia, Monia Pastorelli, e di ConfGuide Confcommercio Grosseto, Fabiola Favilli, che valuteranno i tre migliori “Scatti di natura” da pubblicare sul mensile Maremma Magazine di ottobre.

Appassionati di natura, di fotografia, famiglie e avventurosi esploratori potranno iscriversi per 2 euro all’iniziativa e scoprire l’ambiente incontaminato di Salaiola anche grazie alle indicazioni visualizzabili attraverso il Qr Code dedicato

o direttamente sulla cartina che sarà consegnata allo start.

Le foto dovranno essere in formato digitale e per coloro che scatteranno con la macchina fotografica si raccomanda di portare con sé il cavetto per scaricare il file sul computer della giuria. Il safari fotografico, organizzato per domenica 15 settembre alle 10, è inserito nell’ambito della Festa dell’Immacolata, perciò si può prendere parte anche alle iniziative del pomeriggio e, previa prenotazione al 338.6423967, entro le 12 di sabato, si può partecipare alla conviviale per sole 10 euro.

Questo il programma:

ore 9,30: santa Messa;

ore 10: inizio safari fotografico;

ore 12: consegna delle foto:

ore 12 – 13: la giuria valuterà le foto ed i partecipanti faranno un brindisi accompagnato da canti popolari eseguiti dal gruppo folkloristico Gli amici del Parco;

ore 13: premiazione. Le migliori foto saranno pubblicate nell’edizione di ottobre 2019 del mensile Maremma Magazine;

ore 15 – 16: Giuseppe Favilli donerà all’associazione L’Aquilaia una raccolta di fotografie di personaggi storici di Salaiola, presentata attraverso aneddoti ed accompagnata da canti popolari. Giorgio Fatarella presenterà i risultati delle ricerche storiche da lui condotte su Salaiola.

Come arrivare a Salaiola: da Arcidosso prendere la direzione Monticello Amiata. Un segnale indica che la strada è interrotta a causa di una frana, ma il bivio di Salaiola si trova prima dell’interruzione; non si può passare invece da Monticello Amiata finchè non verrà ripristinata la viabilità regolare.