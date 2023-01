Premio Mauro Mancini: aperte le iscrizioni al concorso per cortometraggi dedicati al mare

Torna il Premio Mauro Mancini, il concorso per corti cinematografici promosso nell’ambito della Festa del cinema di mare, la celebre kermesse diretta da Giovanni Veronesi dal 2021 e organizzata, a Castiglione della Pescaia, da associazione M.Arte.

Lo scopo del premio, dedicato allo scrittore, giornalista e navigatore toscano, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, è approfondire, attraverso il cinema, il rapporto tra uomo e mare nei suoi molteplici aspetti: viaggio, avventura, navigazione, conoscenza. Il mare come luogo di incontro di culture e civiltà è l’elemento naturale il cui equilibrio biologico è fondamentale per la vita, risorsa naturale e risorsa economica; tutti temi che furono cari a Mancini.

Come partecipare

L’iscrizione al concorso, che prevede una simbolica cifra di iscrizione di 5 euro, è aperta fino al 30 giugno 2023 e possibile attraverso la piattaforma filmfreeway, al link: https://filmfreeway.com/FESTADELCINEMADIMARE

Possono partecipare film, documentari, fiction o di animazione, prodotti dopo il primo gennaio 2016 e della durata massima di 20 minuti. Le opere saranno giudicate da una giuria composta da critici cinematografici, direttori di festival ed esperti di mare, che stabilirà la classifica finale; i primi tre corti classificati saranno presentati e proiettati durante le serate della Festa del cinema di mare, mentre solo il primo classificato riceverà anche un premio in denaro di 1000 euro.

Tutte le informazioni e le linee generali del Premio sono disponibili sul sito del festival, al link: https://festadelcinemadimare.com/premio-mauro-mancini/

Il Premio Mauro Mancini valorizza a pieno l’anima della Festa del cinema di mare e ne diventa parte fondante, su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba (scomparso nel 2020), già dalla seconda edizione. La manifestazione, nata nel 2016 (alla sesta edizione nel 2022), ha visto un crescente successo di pubblica e critica, si pone l’obbiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma toscana e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto, fortemente caratterizzante, di Castiglione della Pescaia con il mare. Dal 2019, sempre per volontà di Carabba, è stato creato anche il Premio speciale Guido Parigi per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto coordinata da un esperto.

Ancora nessuna anticipazione sul programma dell’edizione del 2023, ma si conferma già da ora un importante parterre di nomi del cinema italiano, confermando la grande qualità del festival che, negli anni, ha ospitato registi e personaggi come Carlo Verdone, Margherita Buy, Rocco Papaleo, Giuseppe Cederna, Brando Quilici, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Elio Germano, Mariangela D’Abbraccio, Pietro Bartolo, Mauro Pelaschier, Giovanni Zoppeddu, Enrico Vanzina e molti altri.