Pop Corn: aperte le iscrizioni al Festival del corto. Ecco i premi in palio

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione di Pop Corn – Festival del corto, il concorso internazionale di cortometraggi che si terrà dal 23 al 26 luglio a Porto Santo Stefano.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Argentario Art Day, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Monte Argentario, ha come obiettivo quello di aprire una finestra sul mondo attraverso l’arte cinematografica e allo stesso tempo accendere una luce di interesse sul territorio. La rassegna, dallo spirito giovane e indipendente, che mira a promuovere un cinema di qualità e allo stesso tempo inedito, ideata e diretta da Francesca Castriconi, propone quattro serate di proiezioni in piazza dei Rioni con un maxischermo sul mare, di fronte allo Stadio di turchese, il tutto a ingresso libero.

Il bando del concorso è pubblicato e aperto a tutti i video-makers nazionali e internazionali.

Quest’anno tutti i lavori dovranno ispirarsi al tema “Libertà: forme e colori dell’essere umani”, e saranno divisi nelle due consuete categorie: Corti d’autore, rivolta ai professionisti del settore, e Opere prime, rivolta ai video makers esordienti. L’iscrizione termina il 31 maggio 2020, informazioni sul sito www.popcornfestivaldelcorto.it

Ecco i premi assegnati:

miglior corto categoria “Corti d’autore”

Premio in denaro di 1.000 euro

Trofeo Pop Corn Festival

Premio Panalight di 5.000 euro per il noleggio di attrezzature cine-televisive

Miglior corto categoria “Opere prime”

Premio in denaro di 500 euro

Trofeo Pop Corn Festival

Premio Panalight di 3.000 euro per il noleggio di attrezzature cine-televisive

Premio “Raffaella Carrà”

Al corto con l’idea più originale premio in denaro di 4.000 euro

Menzioni speciali

Targa Pop Corn Festival

Premio del pubblico