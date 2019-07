Nido estivo, torna il servizio per aiutare le famiglie: tre strutture a disposizione

Anche quest’anno, per venire sempre più incontro alle esigenze delle famiglie, il Comune di Grosseto offre il servizio di nido estivo per bambini dai 12 mesi ai 6 anni.

Potranno usufruirne nel mese di luglio, dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere, i bambini che hanno frequentato i nidi e le scuole dell’infanzia comunali durante l’anno educativo.

L’anno passato hanno fruito di questi servizi complessivamente 133 famiglie e – poiché l’offerta è oggetto di finanziamento specifico del Piano regionale di riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 – il Comune ha definito rette di frequenza particolarmente vantaggiose per le famiglie. I proventi verranno poi rinvestiti nei servizi educativi comunali.

Tre strutture a disposizione: si tratta del Polo infanzia “Arcobaleno” in via Ungheria, per bambini dai 24 mesi ai 6 anni, dove le attività sono realizzate congiuntamente per bambini e bambine nelle diverse fasce di età con un unico progetto educativo, e dei nidi “Aquilone” in via Mozambico e “Delfino” a Marina di Grosseto.

La gestione dei servizi è affidata a un soggetto con comprovata esperienza nel settore, la cooperativa Giocolare, la quale realizza un progetto appositamente elaborato e demandato alla professionalità di educatori e insegnanti che offrono esperienze ludico-ricreative in una dimensione idonea all’età di ciascun bambino-bambina, garantendo opportunità di cura, benessere, crescita individuale e di socializzazione.

“Siamo felici di poter mettere di nuovo a disposizione questo servizio – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Chiara Veltroni – . È un’attività rivolta alle famiglie per aiutarle nella gestione dei bambini, che a volte può essere complessa in questo mese estivo. Ci piace inoltre sottolineare che i ricavati potranno essere investiti nel migliorare i servizi nelle scuole”.