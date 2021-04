Mensa e trasporto scolastico, al via le iscrizioni online: ecco come fare

Saranno aperte dal 3 maggio prossimo le iscrizioni online ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2021/2022, che possono essere presentate direttamente ed esclusivamente tramite “Servizi on line” del sito del Comune di Monte Argentario fino al 31 agosto 2021.

La nuova modalità di iscrizione tramite il sito web semplifica notevolmente la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi scolastici per i genitori, facendo risparmiare tempo, ed è in linea con le moderne procedure di iscrizione scolastica. Inoltre, in questo periodo di emergenza sanitaria fare le iscrizioni da casa aiuta a non incentivare gli spostamenti ed i contatti.

I genitori che dovranno effettuare le iscrizioni ai servizi mensa e trasporto scolastico dovranno collegarsi a “Servizi scolastici” attraverso i “Servizi on line” accessibili dalla home page del sito istituzionale del Comune (www.comunemonteragentario.gov.it) o direttamente al link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200262&areaAttiva=6

Per accedere è necessario avere le credenziali Spid. Il termine per l’iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico è fissato al 31 agosto 2021.