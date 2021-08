Mensa scolastica, iscrizioni fino al 20 settembre: ecco come effettuarle

Sono aperte fino al 20 settembre le iscrizioni on line al servizio di refezione scolastica per le scuole (statali) dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado a Grosseto.

L’accesso ai servizi è possibile tramite registrazione online al portale “Novaportal”: dall’indirizzo web http://grossetosc.ristonova.it/novaportal, e cliccando alla voce “Iscrizioni online”, è possibile accedere alla piattaforma di iscrizione.

Gli utenti già in possesso delle credenziali possono accedere direttamente senza richiederne altre.

Se la domanda viene inoltrata dopo la data del 20 settembre, non sarà possibile usufruire della mensa a partire dal 4 ottobre, data di inizio del servizio, ma solo successivamente, per motivi organizzativi.

Come stabilito negli art. dal 23bis al 37 bis della L.120/20 in tema di digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione, il Comune informa inoltre che, dal primo ottobre 2021, per accedere al portale Novaportal del servizio di refezione e trasporto scolastico, non potranno essere utilizzate le credenziali rilasciate in precedenza, ma la modalità di autenticazione deve avvenire esclusivamente tramite Spid.

Il Comune invita gli intestatari (genitore/pagante) dei servizi a richiedere lo Spid in modo da poter disporre dell’abilitazione nei tempi previsti.

Le istruzioni e le informazioni sono disponibili alla pagina web https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/servizio-mensa/