“L’Albero azzurro”: aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale

Via alle domande per iscrivere o confermare la presenza all’asilo nido comunale di Scarlino, “L’Albero azzurro”.

Le richieste dovranno essere inviate entro martedì 14 giugno: la domanda per l’iscrizione o il rinnovo della frequenza può essere compilata solo online sul sito www.comune.scarlino.gr.it, sulla pagina “Servizi online” (cliccando su “Area servizi scolastici” – “Iscrizione servizi scolastici” – “Nido”).

Per accedere al servizio online occorre lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

La scuola accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi: possono presentare richiesta anche i genitori dei piccoli che compiono un anno nel 2023. Il programma prevede due possibilità di orario: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 o dalle 7.30 alle 16.30 (il pranzo è incluso in entrambi i casi), mentre il sabato dalle 7.30 alle 12.30.

Le domande sono aperte per le famiglie residenti o non residenti nel Comune di Scarlino, ma nel secondo caso la richiesta sarà ammessa solo dopo aver assicurato la frequenza dei piccoli che vivono nel territorio comunale. Per informazioni è possibile contattare la responsabile dell’Ufficio associato per i servizi educativi del Comune di Scarlino, Carla Brunese (tel. 0566.38529; e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it).