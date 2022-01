Croce Rossa: al via il corso di base per diventare volontari, aperte le iscrizioni

Il comitato della Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana ricorda che ha organizzato un corso di base per accedere in Cri, un momento di formazione che può, a conclusione del corso di base, consentire altri percorsi, oppure limitarsi allo stesso percorso di base, per le attività che non prevedono specializzazioni, come l’accoglienza ospedaliera, il distanziamento sociale, il servizio prevenzione freddo.

Per ulteriori informazioni ed eventuali iscrizioni, basta mandare un’e-mail all’indirizzo costadargento@cri.it.

Il corso inizia il 10 febbraio, ad Orbetello, nella sede della Cri, e sarà in modalità on line.

Per le iscrizioni occorre collegarsi direttamente al portale Gaia della Croce Rossa Italiana, al link https://gaia.cri.it/utente/.