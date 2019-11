Al via il corso gratuito per animatore turistico: come presentare domanda

C’è tempo sino al 22 novembre per iscriversi al corso gratuito di animatore turistico. Una grande opportunità anche da un punto di vista occupazionale.

Il corso, organizzato da Cescot, agenzia formativa Confesercenti, è completamente gratuito perché finanziato con le risorse del Por Fse Toscana e rientra nell’ambito di Giovanisì.

Le ore di lezione saranno 250, di cui 120 di stage. Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo e si propone di formare una professionalità in grado di pianificare le attività progettate all’interno dello staff di animatori: attività di animazione (sportive, giochi di società ed attività ricreative) e specifiche per la tipologia di clientela presente nella struttura turistica.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso Cescot Formazione srl (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30), oppure inviate per raccomandata A/R presso “Cescot Formazione srl via de Barberi 108 Grosseto” riportando la dicitura “Domanda iscrizione corso animatore turistico” (La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dal sito: www.cescot-formazione.it )

Per informazioni: Cescot Formazione srl, in via De’ Barberi 108, a Grosseto, tel. 0564.438809 e 0564.438803, e-mail [email protected]