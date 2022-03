Agile Academy: al via le iscrizioni per i corsi sulla cyber security

Agile Academy, la società ideata da AdF e dal Gruppo Acea, che si occuperà di sviluppare le nuove competenze e professioni per il mondo delle imprese attraverso la mission “Sviluppiamo le eccellenze del futuro e del territorio”, lancia i primi corsi in presenza per il 2022.

Si partirà con il tema della cyber security, rivolti al mercato esterno, che, mai come in questo periodo, sono di primaria attualità ed importanza.

Il primo corso, per un totale di 40 ore, avrà come titolo “Corso cyber security al femminile”, ed avrà come destinatarie le donne che vorranno acquisire i fondamenti essenziali su tematiche di cybersecurity per il contesto Utilities. Il corso è strutturato in 5 moduli da 8 ore o 4 ore e fornisce una formazione specializzante sugli elementi essenziali di Cybersecurity.

I dati di recenti studi dimostrano come l’ambito della cyber security sia ancora prevalentemente specializzato da figure maschili; infatti, solo il 10% rappresenta il perimetro dedicato all’universo femminile. Agile Academy, con il corso specializzato sulla cyber security al femminile, vuole ridurre sempre questo divario e il gender gap per facilitare le donne ad entrare ed emergere in nuovi settori e sviluppi del mercato del lavoro

La seconda proposta riguarda un corso che sarà sviluppato per un totale di 80 ore, aperto a tutti, ed avrà come titolo “Corso Core cyber security”, prevederà la formazione approfondita e specialistica per i temi di cybersecurity per il contesto Utilities. Il corso è strutturato con 8 moduli da 4 a 8 ore e uno da 16 ore, e fornisce una formazione specializzante base sulle tematiche di cybersecurity.

Bip, società specializzata sul tema della cyber security e non solo, supporterà Agile Academy per l’erogazione dei corsi che si svolgeranno in modalità mista ed in presenza presso la sede di Siena di Agile Academy in via Toselli n. 9.

Bip è la più grande società di consulenza direzionale di matrice italiana, con una dimensione internazionale e con circa 3.300 professionisti a livello di Gruppo, quattro sedi in Italia e presenza in 12 Paesi nel mondo.

“Siamo soddisfatti di lanciare i nostri primi corsi in presenza – ha commentato l’amministratore delegato di Agile Academy Piero Ferrari –, in particolar modo su un argomento così attuale e di estrema importanza e valore come quello della cyber security”.

Piero Ferrari prosegue affermando che “Agile Academy può inoltre contare sull’esperienza e sulle competenze maturate in business estremamente complessi dal gruppo Acea con particolare riferimento al settore tecnologico che nel business delle utilities è divenuto con il passare degli anni sempre più importante“.

“Il modello di formazione avviato dall’Agile Academy – sostiene Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del Gruppo Acea – rappresenta uno strumento efficace ed innovativo per creare le nuove professionalità che in questo particolare momento storico sono fondamentali per coniugare obiettivi di business e sviluppo dei territori. Fa parte, inoltre, di una precisa strategia aziendale che punta ad un’organizzazione più innovativa e digitale per prepararsi alle nuove sfide del mercato del lavoro e agli scenari socio-economici emergenti nel nostro Paese e nelle aree in cui il Gruppo opera”.

Tutte le informazioni sulla scuola d’impresa Agile Academy e sui corsi relativi alla cyber security sono consultabili sul sito www.agile-academy.it. Sono previste agevolazioni per le iscrizioni entro il 9 marzo. La data limite per iscriversi è il 21 marzo.