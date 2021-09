Al via i corsi gratuiti per adulti e stranieri: aperte le iscrizioni

Il Comune di Manciano e la Consulta per il sociale e le politiche giovanili presentano i corsi gratuiti di lingua italiana, di inglese e di informatica, per cittadini italiani e stranieri.

Lunedì 4 ottobre al centro di aggregazione La Pesa (ex Mattatoio), in via Circonvallazione Sud, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, è in programma la presentazione dei corsi per adulti italiani e stranieri residenti nel territorio comunale.

Nel dettaglio, i corsi sono: lingua italiana per stranieri; corso online per chi deve ottenere la licenza media (scuola secondaria di primo grado) e per chi deve frequentare il biennio di scuola superiore; corso di lingua inglese e informatica. I corsi sono organizzati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia) con professori abilitati all’insegnamento della lingua italiana per stranieri.