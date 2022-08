“Amori sui generis”: record di partecipazioni al concorso letterario

Sono circa 900 le opere in concorso per la IV edizione del premio nazionale “Città di Grosseto Amori sui generis“, indetto dall’associazione culturale Letteratura e dintorni. Di queste, 350 sono libri editi, molti di importanti autori e case editrici che hanno ritenuto appetibile il concorso grossetano. Il segno evidente che l’associazione culturale, presieduta dalla giornalista e scrittrice Dianora Tinti, ha saputo fare un lavoro di qualità attraverso una giuria altamente professionale e un team di persone che si è preso a cuore la promozione del concorso.

«Un numero andato oltre le più rosee aspettative – afferma Dianora Tinti -, considerato il difficile periodo che stiamo tutti vivendo e che ha visto tanti altri concorsi italiani, anche molto più longevi del nostro, subire una contrazione delle iscrizioni, mentre noi abbiamo avuto addirittura un notevole incremento rispetto all’anno scorso. Il tema dei sentimenti, quindi, si è rivelato assolutamente vincente e lo dimostrano non soltanto il numero di adesioni, ma anche anche il proliferare di premi letterari con il tema l’amore, nati ultimamente sulla scia del nostro. Ciò significa che la nostra associazione, e la Maremma tutta, ha saputo lavorare bene nel settore della cultura».

Ora, dunque, la giuria sta lavorando alacremente per la valutazione delle opere in vista della cerimonia di premiazione fissata per il 26 novembre nello storico teatro degli Industri di Grosseto.

La giuria, presieduta da Dianora Tinti, è composta da David Berti, Enrico Bistazzoni, Franca Micci, Mirella Carraro, Lina Senserini, Deborah Coron, David La Mantia, Agata Florio, Lella Sansone, Irene Blundo, Alessandra Milli, Roberto Guerrini, Patrizia Guidi, Emily Hunter, Ranieri Mantovani, Silvia Meconcelli, Caterina Katia Gressi, Giuseppe Vultaggio, Giuseppe Gerbino, Fulvia Perillo, Mery Potenza, Miriam Salladini, Letizia Stammati, Giuseppina Scotti.

I finalisti saranno resi noti nel mese di ottobre sulla pagina Facebook del Premio Città di Grosseto Amori sui generis e sul sito di Letteratura e dintorni, al link www.letteraturaedintorni.it.

L’associazione, fra le altre attività, riprenderà a settembre gli “Aperitivi letterari”, momenti quindicinali di incontro con autori e artisti, al museo Le Clarisse di Grosseto, grazie al sodalizio consolidato con Fondazione Grosseto Cultura e con il Polo culturale Le Clarisse.

«Ringrazio tutti i volontari dell’associazione, in particolare la giuria, i soci che compongono uno staff affiatato – conclude Tinti –, gli artisti che ogni anno rendono sempre più prezioso il montepremi, insieme agli sponsor, e ovviamente ai partecipanti che ci hanno dato fiducia. Grazie, grazie, grazie».