Centri estivi, aperte le iscrizioni per i bambini: come presentare domanda

Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che sono aperte le iscrizioni ai centri estivi 2021 organizzati nei mesi di luglio e agosto dall’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana per i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

“Noi siamo consapevoli della importanza dei centri estivi per le famiglie – afferma Beatrice Forteschi, consigliera comunale di Santa Fiora con delega ai servizi scolastici, infanzia e adolescenza -. E da anni portiamo avanti una politica tesa a garantire questi servizi a bassi costi. Quest’anno il Comune di Santa Fiora riserverà anche alle famiglie del progetto ‘Smart Working Village’ lo stesso trattamento economico dei residenti nel territorio comunale. La differenza di tariffa tra residenti e non è irrisoria, a maggior ragione ci è sembrato giusto accogliere i bambini dei nuclei familiari che si trasferiscono a Santa Fiora per lavorare da remoto, trattandoli allo stesso modo dei figli di cittadini residenti”.

“Riteniamo i centri estivi siano un’esperienza altamente educativa per i giovani – prosegue Beatrice Forteschi – sia per sviluppare l’autonomia che per imparare a rapportarsi con gli altri attraverso il confronto e il gioco di squadra. Inoltre, rispetto ai nuclei familiari in cui lavorano entrambi i genitori, sono un aiuto importante nella gestione dei figli nel periodo di chiusura delle scuole“.

Ma ecco quali attività vengono proposte per questa estate:

1) “Il centro estivo infanzia“, dal 5 luglio al 31 agosto, è riservato ai bambini dai 3 anni compiuti ai 6 anni di età (ultimo anno della scuola dell’infanzia). Tipologia di frequenza: dal lunedì al venerdì, compreso il servizio mensa, dalle 8 alle 13; oppure dalle 8 alle 14; o dalle 8 alle 16.

2) “Il campo scuola educativo“, dal 12 al 30 luglio, per i bambini della scuola primaria prevede il “pacchetto due settimane sul territorio” dal 12 al 23 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, e il “British summer school”, dal 26 al 30 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, senza pranzo. (Si può scegliere di aderire ad entrambe le iniziative)

3) Infine il “Campo scuola educativo adolescenza” per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dal 5 al 9 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, con pranzo al sacco. Vengono proposte giornate al mare alternate a giornate sull’ansa dell’Ombrone, con momenti di gioco e attività sportiva (trekking, kayak, sup, soft rafting).

Gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo entro e non oltre l’11 giugno 2021, consegnandola, previo appuntamento, all’Ufficio protocollo del Comune o nella sede dell’Unione.

Il bando e la modulistica sono consultabili al seguente link: https://www.uc-amiata.gr.it/uffici_servizi_/scuola_ed_infanzia/servizi_educativi/centri_estivi_2021-1060.html

Informazioni: Ufficio Servizi educativi dei Comuni Montani Amiata Grossetana – E-mail s.menichetti@uc-amiata.gr.it – Tel. 0564.965231; e-mail a.benanchi@uc-amiata.gr.it; tel. 0564.965247; Ufficio scuola – E-mail gric822006@istruzione.it.