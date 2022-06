“Scarlinando”: tornano i centri estivi del Comune, aperte le iscrizioni

Tornano i centri estivi organizzati dal Comune di Scarlino.

Il progetto “Scarlinando” inizierà lunedì 4 luglio: è possibile presentare la domanda di partecipazione fino a lunedì 20 giugno.

L’iniziativa è dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni e coprirà il periodo dal 4 luglio a venerdì 12 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.30. Le famiglie avranno a disposizione anche i servizi di trasporto e di mensa. La sede dei centri estivi è l’Auser del Puntone (via Poggio Spedaletto), anche se le attività saranno pressoché tutte svolte all’aperto. Le tariffe di partecipazione variano in base al reddito familiare, partendo dalla gratuità fino a un massimo di 90 euro a settimana. Per dare l’opportunità ad un maggior numero di bambini di partecipare all’iniziativa, le richieste potrebbero essere accolte per un solo turno: nel caso ci siano posti liberi sarà data l’occasione di frequentare due o più settimane.

Le domande possono essere scaricate dal sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it) o ritirate gratuitamente in Comune: la documentazione dovrà essere inviata entro lunedì 20 giugno alla mail centriestivi@comune.scarlino.gr.it, oppure tramite posta elettronica certificata a comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, o ancora a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Scarlino.

Per informazioni è possibile contattare Carla Brunese al numero 0566.38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.