Centri estivi per bambini: aperte le iscrizioni nei comuni delle Colline Metallifere

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi 2022 nei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Il servizio viene gestito dal Coeso Società della Salute di Grosseto per conto dell’Unione di Comuni Colline Metallifere. Diverse le scadenze e le modalità organizzative dei servizi estivi per ogni Comune.

Massa Marittima

Per il comune di Massa Marittima il servizio si rivolge ai minori che abbiano compiuto 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione.

Le attività estive si svolgeranno al centro sociale Auser, al Parco di Poggio e allo stadio comunale e avranno inizio il 27 giugno fino al 5 agosto, dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e martedì e giovedì dalle 8 alle 16) e saranno organizzate su tre turni (dal 27 giugno al 8 luglio; dall’11 al 22 luglio; dal 25 luglio al 5 agosto). L’attività potrà essere frequentata da un massimo di 24 minori per turno, con la presenza di 3 minori diversamente abili. Per ogni turno sarà necessario presentare specifica domanda. La scadenza per la presentazione della domanda è il 10 giugno.

Monterotondo Marittimo

Le attività sono rivolte ai minori che abbiano compiuto 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione. Per il comune di Monterotondo lo svolgimento del servizio è previsto negli impianti sportivi di Pian di Giunta e nelle aree verdi limitrofe. Sarà assicurato dal 27 giugno al 5 agosto, dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e martedì e giovedì, dalle 8 alle 16), organizzato su tre turni (dal 27 giugno all’8 luglio; dall’11 al 22 luglio; dal 25 luglio al 5 agosto). L’attività potrà essere frequentata da un massimo di 24 minori per turno, con la presenza di un minore diversamente abile. Per ogni turno sarà necessario presentare specifica domanda. La scadenza per la presentazione della domanda è il 10 giugno.

Montieri

Nel caso del comune di Montieri le attività, rivolte ai minori che abbiano compiuto 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione, seguiranno un calendario differenziato a seconda dell’età dei partecipanti. Per la fascia di età dai 3 ai 6 anni dal primo agosto al 12 agosto, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, su due turni (dal primo al 5 agosto; dall’8 al 12 agosto). Il centro sarà attivo solo al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. Nel caso in cui la residenza degli iscritti di questa fascia fosse prevalente nella frazione di Boccheggiano, il servizio si svolgerà nel campo sportivo di Boccheggiano. Per la fascia di età dai 6 ai 14 anni invece il servizio è previsto dal 4 al 22 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, suddiviso su tre turni di cinque giorni ciascuno (dal 4 all’8 luglio; dall’11 al 15 luglio; dal 18 al 22 luglio) per un massimo di 11 partecipanti, di cui un minore diversamente abile. Il servizio si terrà a Montieri, nelle sedi del campo sportivo, del Parco il Piano, della Pista Florida, dell’area esterna alla pista polivalente, del Bike Park School. Le domande di iscrizione, complete di ogni documentazione e comprensive del pagamento della quota di compartecipazione, dovranno essere presentate entro il 17 giugno per i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni ed entro il 10 luglio, per i minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Roccastrada

Per il comune di Roccastrada invece il servizio avrà inizio dal primo luglio fino al 31 agosto e sarà organizzato dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 8.30 alle 16.30) su due turni (dal 4 al 31 luglio; dal primo al 31 agosto). Le attività si svolgeranno a Roccastrada, nella scuola dell’infanzia e primaria in via Salvo d’Acquisto, a Sassofortino, nella scuola primaria in via Cavour, a Ribolla, nella scuola dell’infanzia in via della Libertà, e a Sticciano Scalo, nella scuola dell’infanzia in via dei Mille. Il servizio estivo è destinato ad un numero massimo di 50 minori per ogni turno, di cui 2 diversamente abili, che abbiano compiuto i 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione. La scadenza per la presentazione della domanda per il primo turno è il 17 giugno, mentre per il secondo turno è il 15 luglio.

Le domande di iscrizione, complete di ogni documentazione e comprensive del pagamento della quota di compartecipazione, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso procedura informatica on line.

Si ricorda che per presentare e compilare la domanda è necessario registrarsi al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/.