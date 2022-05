Centri estivi per bambini e ragazzi: aperte iscrizioni ad attività organizzate dal Coeso

Sono aperte le iscrizioni ai servizi estivi organizzati dal Coeso Società della Salute per alcuni dei Comuni dell’area socio sanitaria grossetana. Sono diverse le proposte per le famiglie residenti, definite in base al contratto di servizio stipulato con le amministrazioni comunali associate. Le quote di compartecipazione al servizio variano, pertanto da Comune a Comune, e possono tenere conto del valore Isee del nucleo familiare.

Ecco, di seguito i servizi offerti nel dettaglio.

A Campagnatico, i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni potranno partecipare alle attività estive che sono in programma dall’11 al 22 luglio sia al parco pubblico di Campagnatico, che alla scuola primaria di Arcille.

A Castiglione della Pescaia le attività, che si terranno in spiaggia alla “green beach” e nell’area dell’ex Maristella e nei locali dell’istituto comprensivo di viale Kennedy e in località Paduline, sono rivolte ai bambini da 3 a 5 anni e da 6 a 11 anni. Si svilupperanno su 5 turni dal 13 giugno al 10 settembre, così suddivisi: 13-30 giugno; primo-31 luglio; primo– 31 agosto; primo– 10 settembre.

Nel Comune di Civitella Paganico l’offerta riguarda i minori da 3 a 5 anni e da 6 a 14 anni, nel periodo compreso tra il 4 e il 29 luglio. Le attività si svolgeranno a Civitella Marittima, tra il Giardino del Mandorlo, il parco dei Castagni e il teatro, e a Paganico, alla “Casa del fiume”.

A Massa Marittima i bambini e i ragazzi tra i 3 e i 14 anni potranno partecipare alle attività organizzate dal 27 giugno al 5 agosto, su tre turni di due settimane ciascuno, al centro Auser, al parco di Poggio e allo stadio comunale.

Per i residenti nel comune di Monterotondo Marittimo sono organizzate attività rivolte alla fascia di età 3 – 14 anni dal 27 giugno al 5 agosto. Il servizio si sviluppa su tre turni (dal 27 giugno all’8 luglio; dall’11 al 22 luglio; dal 25 luglio al 5 agosto) e si svolgerà agli impianti sportivi di Pian di giunta e nelle aree verdi limitrofe.

A Montieri le attività estive coinvolgono i bambini dai 3 ai 6 anni, nel periodo compreso tra il 1° e il 12 agosto su due turni di una settimana ciascuno, e i ragazzi da 6 ai 14 anni, nel periodo che va dal 4 al 22 luglio, su tre turni di una settimana l’uno. Si terranno al campo sportivo, al parco “Il Piano”, alla pista Florida e alla pista polivalente e al bike park school.

Per le famiglie di Roccastrada sono previste attività, pensate per la fascia di età 3 – 14 anni, che si terranno, dal 1° luglio al 31 agosto, diviso in due turni, alla scuola dell’infanzia e primaria.

Tutti i servizi proposti sono pensati per favorire la socializzazione e l’attività all’aria aperta, con un’attenzione particolare all’outdoor education. I centri estivi sono realizzati da personale esperto.

Gli avvisi, con i dettagli sulle attività svolte, sulle quote di compartecipazione e sui riferimenti per avere maggiori informazioni sono consultabili sul sito del Coeso Società della Salute all’indirizzo www.coesoareagr.it. Sempre sul sito della Società della Salute, al link https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/, è possibile compilare la domanda online