Palio straordinario: chiuse le iscrizioni dei cavalli che parteciperanno alla manifestazione

L’amministrazione comunale di Castel del Piano comunica che si sono chiuse ufficialmente le iscrizioni dei cavalli che prenderanno parte al Palio straordinario.

Sono 15 i cavalli iscritti: Cuore sauro, Quantovali, Varina, Tout beau, Tekero, Takatursa, Veloce, Zentiles, Tornada, Uan King, Unamore, Caveau, Coca, Volcan de bonorva, Vitzuchesu.

L’appuntamento è dunque per venerdì 6 maggio, dalle 8, per le visite, che saranno effettuate dalla commissione veterinaria comunale. Nel primo pomeriggio invece si terranno le batterie per decretare il lotto che sarà poi oggetto di estrazione con conseguente assegnazione dei cavalli alle 4 Contrade.