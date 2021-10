Torna “Bimbimbici”: una pedalata alla scoperta di Massa Marittima

Il Comune di Massa Marittima aderisce all’iniziativa nazionale “Bimbimbici“, promossa da Fiab per diffondere la cultura della mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi: domenica 24 ottobre, alle 15, si terrà una pedalata rivolta ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, con partenza dal piazzale dell’Istituto comprensivo.

La pedalata terminerà con una merenda per tutti i partecipanti.

“Massa Marittima ha ottenuto dalla Fiab per il secondo anno consecutivo il titolo di Comune ciclabile – sottolinea Maurizio Giovannetti, assessore comunale allo sport -, sulla base di una serie di parametri di valutazione che tengono conto anche della morfologia della nostra città, che limita in parte la possibilità di utilizzare la bici per gli spostamenti da casa a scuola o da casa al lavoro. La pedalata che abbiamo organizzato per il 24 ottobre è rivolta ai giovani per incentivare nella particolare fascia di età che va dai 6 ai 12 anni l’uso della bicicletta. La pedalata è anche un importante momento di condivisione. L’itinerario da percorrere in compagnia collegherà la scuola con i luoghi di ritrovo e divertimento, come il parco di Poggio e il campo sportivo della Camilletta”.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 0566.906554. Ogni partecipante dovrà avere una bici e un caschetto.