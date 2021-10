Asilo nido, al via il servizio in paese: iscrizioni dei figli aperte

Fino al 12 novembre 2021 sono aperte le iscrizioni all’asilo nido “Fumacchio” di Monterotondo Marittimo, sull’anno anno educativo 2021/2022, per i bambini che al 31 dicembre 2021 hanno un’età compresa tra i 12 e 36 mesi.

Il Comune di Monterotondo Marittimo ha, infatti, realizzato un nido in via Magenta, accanto alla scuola dell’infanzia, con un investimento di 33mila euro per la ristrutturazione dell’immobile, andando così incontro ai bisogni espressi dalla comunità. Il servizio partirà entro fine anno e il Comune ha pubblicato il bando per raccogliere le iscrizioni.

“Salvo imprevisti il nido sarà in funzione a dicembre – commenta il sindaco Giacomo Termine – e comunque entro il termine delle vacanze scolastiche di Natale. Garantiremo così alle nuove famiglie un aiuto in più. Le tariffe di partenza, che abbiamo dovuto fissare per coprire i costi del servizio, sono fortemente ridotte dal contributo Inps che le famiglie possono richiedere. Nelle due fasce di reddito più basse il contributo va a coprire completamente la spesa a carico delle famiglie. Anche per le fasce di reddito successive, il contributo Inps diventa determinante: basti pensare che per la fascia dai 18mila ai 25mila euro, con il tempo prolungato la tariffa è pari a 430 euro al mese e con il contributo Inps se ne vanno a pagare solo 97 al mese. Per la fascia successiva dai 25mila ai 32500 euro si vanno a pagare con il contributo Inps 273 euro e per la fascia da 32500 a 40mila 232 euro. Quindi invitiamo le famiglie ad attivarsi per fare subito richiesta all’Inps dopo essersi iscritti“.

FASCIA DI REDDITO TARIFFA INIZIALE TEMPO PROLUNGATO CONTRIBUTO INPS MASSIMO EROGABILE QUANTO PAGANO LE FAMIGLIE 0-10000 300 euro 333 euro 0 euro 10000-18000 350 333 0 euro 18000-25000 430 333 97 euro 25000-32500 550 277 273 euro 32500-40000 600 277 232 euro Sopra i 40000 800 166 634 euro

I moduli per la domanda di iscrizione dei figli al nido “Fumacchio” per l’anno scolastico 2021/2022 possono essere scaricati al seguente link: https://www.unionecomunicollinemetallifere.it/home/notizie-eventi/notizie/2021/10/Iscrizione-Asilo-Nido–Fumacchio–Comune-Monterotondo-Marittimo.html In alternativa possono essere ritirati a Massa Marittima, all’ufficio associato Pubblica Istruzione, nella sede dell’Unione di Comuni, in paizza Dante Alighieri 4.

entro il 12 novembre 2021 all’Unione di Comuni montana Colline Metallifere secondo una delle seguenti modalità: tramite pec all’indirizzo Le domande debitamente compilate e corredate da attestazione Isee dovranno pervenireall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere secondo una delle seguenti modalità: tramite pec all’indirizzo unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it ; oppure per mail a serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it o tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Unione di Comuni o all’Urp del Comune di Monterotondo Marittimo.

Alle domande verrà attribuito un punteggio, secondo i criteri previsti dal regolamento zonale e sulla base di quanto risulta dichiarato nell’autocertificazione. La graduatoria verrà pubblicata indicativamente entro il 25 novembre 2021 e a partire da quella data di pubblicazione sarà possibile presentare eventuale richiesta di riesame. Ai genitori verrà comunicata in modo diretto l’ammissione del proprio figlio o figlia e verranno fornite tutte le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo. L’autocertificazione sottoscritta ai fini dell’attribuzione del punteggio è soggetta a controlli di veridicità di quanto dichiarato ai sensi della normativa vigente.

Informazioni: tel. 0566.906353, e-mail a.basanisi@comune.monterotondomarittimo.gr.it