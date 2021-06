Al via le iscrizioni all’asilo nido comunale: possono essere fatte esclusivamente on line

Da oggi, lunedì 7 giugno, si aprono le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “Le Mimose” di Follonica. La novità più importante è che da quest’anno le iscrizioni possono essere fatte esclusivamente on line, mediante la piattaforma Civis, tramite la quale ad oggi sono gestiti anche i servizi della mensa e del trasporto scolastico. Le domande possono essere presentate fino al 7 luglio 2021.

Per accedere alla domanda basta collegarsi al sito web del Comune di Follonica o al sito www.follonica.ecivis.it/ECivisWEB/ nel periodo compreso tra il 7 giugno e il 7 luglio 2021. La graduatoria provvisoria, redatta secondo quanto previsto dai criteri di accesso ai Servizi comunali per l’infanzia, sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune e ne sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente. La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo pretorio. Ai genitori verrà comunicata l’ammissione via e-mail al contatto indicato nella domanda e con le medesime modalità verranno fornite tutte le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo.

Le vaccinazioni sono obbligatorie, essendo queste un requisito di accesso ai Servizi per l’infanzia. Gli utenti ammessi al Servizio comunale sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una retta di frequenza. Le rette agevolate potranno essere concesse presentandone richiesta esclusivamente online al momento dell’iscrizione allegando il valore Isee (Indicatore situazione economica equivalente) calcolato ai sensi del Dpcm n.159/2013. Il valore Isee viene calcolato sulla base di una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che il cittadino può compilare direttamente sul sito dell’Inps, al link www.inps.it, oppure ai Caaf (Centri di assistenza fiscale): Il responsabile del procedimento è la Dottoressa Cinzia Niccolini.

Per eventuali informazioni: Monica Del Viva – tel. 0566.59008 – e-mail: mdelviva@comune.follonica.gr.it o socioeducativi@comune.follonica.gr.it.

