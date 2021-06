Asili nido e centro integrato, aperte le iscrizioni: come presentare la domanda

Il Servizio associato Pubblica istruzione, con sede presso l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, ha approvato – con determinazione dirigenziale n. 789 del 4 giugno scorso – l’avviso pubblico di apertura delle iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 agli asili nido “Orso Bruno”, nel comune di Massa Marittima, “La freccia azzurra”, nel comune di Roccastrada, e “Centro Integrato 0 – 6 Ciuchino Mandarino” a Massa Marittima, in località Tatti.

Scadenza. C’è tempo per iscriversi fino al 5 luglio 2021. Fino a quella data sono aperte le iscrizioni agli asili nido per i bambini che al 31 dicembre 2021 abbiano un’età compresa tra i 12 e i 36 mesi e per il Centro integrato 0-6 per i bambini tra i 12 mesi e i 6 anni.

Modalità di iscrizione. I moduli di domanda possono essere ritirati all’ufficio associato Pubblica istruzione, sede dell’Unione di Comuni, in piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima, oppure scaricati dal sito web www.unionecomunicollinemetallifere.it. Le domande, debitamente compilate e corredate da attestazione Isee, devono essere presentate all’Unione di Comuni montana Colline Metallifere tramite pec all’indirizzo unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it, o tramite mail all’indirizzo serviziscolastici@unionecomunicollinemetallifere.it o ancora mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’Unione di Comuni.

Informazioni. Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi a: