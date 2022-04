Asili nido comunali, aperte le iscrizioni: possibile fare una visita virtuale alle strutture

Fino al 3 giugno 2022 sono aperte le iscrizioni online per l’anno scolastico 2022/2023 ai nidi comunali di Grosseto “L’aquilone”, in via Mozambico, “Il canguro”, in via Lago di Varano, “La mimosa”, in via Merloni, “Il sole”, in via Pirandello, “Il delfino”, a Marina di Grosseto, “Il cappellaio matto”, in via Fiesole, “L’arcobaleno”, in via Ungheria.

Sul sito del Comune di Grosseto, al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/, oltre che consultare tutte le informazioni, il bando e il collegamento per effettuare l’iscrizione, è possibile effettuare una visita virtuale dei nidi d’infanzia attraverso foto e video di ciascun servizio per una prima conoscenza degli spazi interni ed esterni da parte degli interessati.

Sono 174 i posti complessivamente disponibili.

Nell’ambito di un più ampio lavoro sulla qualità dei Servizi educativi, inoltre, allo stesso link indicato è reso disponibile un questionario sulla soddisfazione dei genitori relativamente ai diversi aspetti del servizio nidi e scuole dell’infanzia comunali. La compilazione del questionario rimarrà accessibile fino al 31 maggio. Il genitore potrà cliccare sul link, rispondere alle domande e inviare il proprio questionario, una volta compilato, alla e-mail servizieducativicomunali@comune.grosseto.it

“I nidi e le scuole dell’infanzia sono spazi educativi, luoghi di vita e di relazione e hanno l’obiettivo di alimentare il benessere e salvaguardare i diritti collettivi di bambini, genitori, insegnanti, nelle loro reciproche relazioni“, spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi educativi Angela Amante.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di offrire agli utenti un servizio che sempre di più risponda alle necessità dei bambini e delle famiglie – continuano sindaco e assessore -. Il questionario, editabile, consentirà ai genitori di esprimere i propri pareri in piena libertà, permettendo di evidenziare punti di forza ed eventuali criticità e rappresenta pertanto uno strumento utile al fine di poter programmare al meglio il servizio offerto. L’attenzione che l’amministrazione comunale pone da sempre nei confronti dell’infanzia è prioritaria. La qualità dei nidi e delle scuole d’infanzia deve essere costantemente monitorata e la valutazione del servizio offerto in quest’anno educativo/scolastico, ancora segnato dall’emergenza sanitaria, può rappresentare un punto di partenza significativo per un miglioramento che ci prefiggiamo di conseguire con la collaborazione delle famiglie”.

“In tal senso – concludono Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Angela Amante -, il questionario rappresenta uno strumento utile non soltanto allo scopo di indagare come le famiglie percepiscono il servizio che l’Ente offre, ma anche per raccogliere suggerimenti e aspettative, per poi poter intraprendere le opportune azioni volte al suo miglioramento già dal prossimo anno scolastico“.