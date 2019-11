Anno scolastico 2020/2021, al via le iscrizioni: ecco tutte le informazioni

Nel mese di gennaio 2020 sarà possibile effettuare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Follonica 1 e dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena”.

Per la scuola dell’infanzia potranno essere iscritti i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2020. Su richiesta delle famiglie è possibile accogliere anche bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto ed in base alla disponibilità dei posti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate in modalità cartacea negli uffici della segreteria dell’Istituto comprensivo Follonica 1 (che comprende le scuole di “Cassarello” e di “Campi Alti”) in via Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, mentre per l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” (che comprende la scuola de “Il Fontino” in via Monte Grappa e “I Melograni” in via Balducci), dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il lunedì, il mercoledì e il giovedì apertura anche dalle 14.30 alle 16.30.

Per la scuola primaria dovranno essere iscritti tutti i bambini che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2020. Su richiesta delle famiglie è possibile accogliere anche bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2021, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto ed in base alla disponibilità dei posti.

Le iscrizioni online dovranno essere effettuate nel mese di gennaio 2020 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

Le segreterie delle scuole offriranno un servizio di informazione e supporto per effettuare l’iscrizione online con il seguente orario: Istituto comprensivo Follonica 1 (che comprende le scuole “Gianni Rodari”, “Domenico Cimarosa” e “Italo Calvino”) in via Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, mentre l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” (“Don Milani” e “Bruno Buozzi”), in via Balducci 2, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il lunedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Per la scuola secondaria di primo grado le iscrizioni online dovranno essere effettuate nel mese di gennaio 2019 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

Le segreterie delle scuole offriranno un servizio di informazione e supporto per effettuare l’iscrizione online con il seguente orario: Istituto comprensivo Follonica 1 (che comprende la scuola “Luca Pacioli”), in via Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” (che comprende la scuola “Arrigo Bugiani”), in via Balducci 2, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30 e il lunedì, il mercoledì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.

Le informazioni sulle scuole primarie dei due Istituti comprensivi potranno essere reperite sul portale “Scuola in Chiaro”, al link http://cercalatuascuola.istruzione.it, e sui rispettivi siti: