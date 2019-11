Aperte le iscrizioni all’albo degli scrutatori di seggio: come presentare domanda

Come ogni anno, è possibile iscriversi all’Albo delle persone idonee alla funzione di scrutatore di seggio elettorale.

Le domande, redatte secondo l’apposito modulo reperibile all’ufficio elettorale o scaricabile dal sito web del Comune di Grosseto nella sezione “Novità”, dovranno pervenire entro il 30 novembre 2019 con una delle seguenti modalità:

tramite consegna a mano all’Ufficio elettorale di via Saffi n. 17 (orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17);

via e-mail, al’indirizzo: [email protected];

via Pec, all’indirizzo: [email protected];

via fax, ai numeri 0564.488590 e 0564.25164;

Il Comune ricorda che l’iscrizione all’Albo è possibile solo se si soddisfano i requisiti qui elencati:

essere elettore del Comune;

aver assolto gli obblighi scolastici.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del Dpr del 30 marzo 1957 n. 361 e 23 del Dpr del 16 maggio 1960 n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di ufficio elettorale di sezione:

i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

gli appartenenti a Forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

“La funzione di scrutatore di seggio, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie, assolve a compiti di profondo senso civile: non solo contribuisce allo svolgimento del più alto momento della democrazia istituzionale, ma rappresenta, per il cittadino, un’occasione tangibile di confronto con il sistema elettorale – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi elettorali, Giacomo Cerboni -. Per questo auspichiamo una partecipazione elevata, nella speranza che i cittadini decidano di dare il proprio contributo in occasione delle consultazioni“.