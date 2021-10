Presidente di seggio elettorale, al via le iscrizioni all’albo

Fino al 31 ottobre è possibile presentare domanda per l’iscrizione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale. L’iscrizione è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione: coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli disponibili all’ufficio elettorale in via Saffi 17 e sul portale internet del Comune di Grosseto. La domanda può essere presentata all’ufficio elettorale mediante consegna a mano (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13, e martedì e giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17), via e-mail a ufficio.elettorale@comune.grosseto.it oppure via pec a comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Al seguente link è possibile scaricare la domanda: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_moduli/2020/03/domanda-presidente-di-seggio.pdf