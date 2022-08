Mensa scolastica e scuolabus: iscrizione obbligatoria online per le famiglie

Vista la necessità di adeguarsi al processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, a partire dall’anno scolastico 2022-2023 è obbligatorio, per le famiglie del comune di Manciano, iscrivere online i propri figli in età scolare ai servizi di mensa e trasporto scolastici.

Devono essere iscritti online tutti gli alunni che accedono ai servizi in quanto le iscrizioni precedentemente presentate non hanno più validità. Le iscrizioni tramite modulo cartaceo non saranno prese in carico e non saranno valide. La procedura, dettagliatamente illustrata in un documento apposito, è di semplice accessibilità, richiede pochi minuti, permetterà di aggiornare la propria scheda personale, di visionare le richieste presentate, di pagare tramite la piattaforma Pago PA, di avere la propria situazione contabile aggiornata e sempre consultabile da qualsiasi dispositivo.

Tempi e modalità di iscrizione

Le iscrizioni online saranno attive da domani, 30 agosto, fino al 15 ottobre sul portale istituzionale del Comune di Manciano, alla sezione “Cittadino”. Per l’iscrizione è necessario collegarsi all’indirizzo https://www.comune.manciano.gr.it e accedere utilizzando le proprie credenziali Spid di cui ogni genitore è in possesso, visto che sono necessarie per le iscrizioni scolastiche. Sul sito del Comune, nella sezione “News”, è possibile trovare il file con le istruzioni “Come iscrivo mio figlio ai servizi scolastici di mensa e trasporto?”, che guidano in ogni fase della procedura di iscrizione. La procedura sarà da ripetere per ogni bambino da iscrivere e per ogni servizio.

Modalità di pagamento

Il pagamento della compartecipazione da parte delle famiglie, con la modalità già predisposta dagli uffici e obbligatoria ai sensi di legge, è quella del PagoPA. La cadenza degli avvisi di pagamento e le scadenze saranno a breve comunicati.

Informazioni

L’ufficio Servizi scolastici rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.