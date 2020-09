La Femca Cisl supera i 1000 iscritti: “Dato storico, successo senza precedenti”

Successo senza precedenti per la Femca Cisl di Siena Grosseto, che in questo anno supera quota 1000 iscritti, registrando un dato storico, mai raggiunto prima d’ora.

A darne notizia sono Gian Luca Fè (nella foto), Emanuele Cascioli e Gianni Moretti della segreteria di Siena Grosseto: “Nonostante la difficile situazione dovuta alla pandemia, che anche nelle aziende dei nostri territori ha causato una crisi tanto forte quanto imprevista, la Femca ha lavorato duramente. In un momento delicato e complesso per i lavoratori, abbiamo continuato a svolgere l’attività sindacale superando la modalità tradizionale, vale a dire l’incontro e il confronto personale e portando avanti un grande processo di rinnovamento. Abbiamo adottato nuove modalità, utilizzando la tecnologia e aprendo sportelli dedicati per consentire ai molti delegati di importanti aziende di essere comunque costantemente aggiornati e informati sulle novità normative. Oltre ad aver gestito l’emergenza con gli ammortizzatori sociali disponibili e aver messo a disposizione le nostre competenze, in questo periodo abbiamo costruito approfondimenti formativi su materie contrattuali, sui fondi previdenziali e assistenziali“.

“Anche se hanno dovuto far fronte alle difficoltà della cassa integrazione – prosegue la segreteria –, i lavoratori hanno sempre potuto trovare in Femca Cisl un punto di riferimento all’altezza. La speranza è che la situazione che stiamo vivendo torni a normalizzarsi nei prossimi mesi e si possa pian piano tornare ad incontrare le persone in presenza. Tuttavia, ciò che abbiamo affrontato ci ha costretto a lavorare secondo modalità inimmaginabili solo pochi mesi fa. Un impegno e una capacità di reinventarsi che sono stati apprezzati dai nostri iscritti, come dimostrano le adesioni che sono aumentate notevolmente. A chi ci ha dato fiducia rinnoviamo il nostro grazie nella speranza di saper fare sempre meglio”.

Nella foto: da sinistra, Emanuele Cascioli, Gian Luca Fè, Ganni Moretti (segreteria della Femca Cisl Siena Grosseto)