Dilettando: la cantante Irene Biagioli vince la “Finale delle Finali”

Irene Biagioli, vince la finali delle finali di Dilettando, la trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv che sabato sera al teatro Moderno di Grosseto ha celebrato il momento più alto della sua lunga storia, con la kermesse, voluta dall’amministrazione comunale, dedicata ai vincitori delle ultime dieci finali.

La cantante grossetana si è imposta su quattordici esibizioni tutte di altissimo livello, regalate da veri professionisti delle varie forme artistiche, come il ginnasta Giacomo Neri e il coro di Skeep, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Una reinterpretazione personale della hit di Lady Gaga, “I’ ll never love again”, ha permesso alla Biagioli di fare incetta di premi, ottenendo anche quello speciale voluto da Francesco Vigliarolo, “Musica E’”, che le permetterà di partecipare direttamente alla fase finale del concorso, e quello speciale “Glory Record”, messo in palio dai Kymya.

Bravissimi anche il secondo e i terzi classificati; Giacomo Neri ha estasiato il pubblico del Moderno con la disciplina della Flag Pole, mentre il coro dei ragazzi, condotto dalla maestra Barbara Lipparini, ha fatto riflettere con il brano parodia “Cantoanchio” di Lorenzo Baglioni, ispirato a “Vengo anch’io”.

L’altro premio speciale, intitolato a Dino Seccarecci, la Odv La Farfalla, per il tramite del suo vicepresidente Loriana Landi, lo ha voluto assegnare a Dilettando, per il grande lavoro di valorizzazione e promozione dei talenti compiuto nel corso degli anni.

Gli altri finalisti che si sono esibiti sono Aurora Pepoli, Trio delle Rose, Leonardo Aluigi e Elena Rossi, Sara Maestosi, Giulio Sartini, Chiara Ambrosio, i Cantori di Suvereto, Filippo Muneghina, Vittorio Valvo, Tommaso Nardoni, Palmiro Scotto.

La Finale delle Finali è stato il primo vero evento pubblico, organizzato dal Comune di Grosseto, nel dopo lockdown, fatto questo sottolineato anche in apertura il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dall’assessore Fausto Turbanti, che hanno ricordato i momenti difficili del Covid, ringraziando tutti gli operatori e in particolare i grossetani per la maturità con cui li hanno affrontati e indicando Dilettando come viatico per riappropriarsi dei luoghi dello spettacolo.

La serata è scorsa via con verve, condotta da Carlo Sestini, coadiuvato da Paco Perillo, Andy Bellotti e Luca Ceccarelli e dalle due vallette Francesca Magdalena Giorgi e Giada Ciarpi. Ciascuna esibizione è stata premiata con un riconoscimento, realizzato da Ctp2000, e consegnato dagli sponsor (Latte Maremma, Patrizio Marzocchi Family Banker Mediolanum, azienda vitivinicola La Cura, Toscano Alta Sartoria Italiana, Generali Italia e Maurizio Marraccini, Elettromeccanica Moderna, Edilposatori, Miller Italia e Parrucchiere Fabio).

Molto apprezzati gli ospiti provenienti dalla scuderia milanese della RM Production di Isabel Stasi; il comico Mimmo Grove, che ha imbastito gag esilaranti imitando il Johnny Grove di Giovanni Vernia, e il cantante Aax Donnell, voce solista dei Traks, formazione che raggiunse nei primi anni ’80 un successo planetario con il brano “Long Train Runnin”.

“E’ stata davvero una bella serata per Grosseto – è il commento di Carlo Sestini –, per la quale mi sento di ringraziare l’amministrazione comunale e l’Ufficio Cultura e Turismo, ma anche tante persone che non si vedono, ma sono essenziali come la regista Orsola Vigorito, i cameraman Loriano Bartalucci, Samuele Cottini e Gianni Armonia, il fotografo Mario Fontani, la responsabile della giuria Marisa Lunghini, l’assistente di palco Silvia Bertini, il personale di Sistema ed i Vigili del Fuoco di Grosseto, ma soprattutto un grazie a tutti gli artisti per essersi messi di nuovo in gioco ed aver regalato una serata irripetibile”.

Per chi si fosse perso la finale, martedì 8 settembre e in replica domenica 13 settembre andrà in onda su Toscana Tv, alle 21.15, mentre su Siena Tv (canale 90) è programmata per sabato 12 settembre alle 21 e replica domenica 13 settembre alle 13.